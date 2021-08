. La cessione data per imminente dell'attaccante belga al Chelsea (dopo quella dial PSG) è la dimostrazione del, alla base del divorzio con l'allenatore campione d'Italia. E' vero: al giorno d'oggi non esistono più i calciatori incedibili e a certe cifre è anche giusto cedere, a patto che i sostituti siano già all'altezza o almeno dei talenti in prospettiva futura.Come ad esempio, arrivato in Italia per festeggiare lo scudetto per poi tornare in Cina senza mai fare una conferenza stampa. Così tante, troppe domande sul destino del club restano ancora senza risposta. Chissà se e quando lo rivedremo a Milano, dove intanto inizia a montare la(classe 1991 dell'Atalanta), Edin(classe 1986 della Roma), Gianluca(classe 1999 del Sassuolo) e Joaquin(classe 1994 della Lazio). Il Chelsea propone, ma l'Inter non accetta contropartite tecniche perché vuole scegliersi l'erede di Hakimi con(PSV Eindhoven) preferito a(Arsenal) e(Cagliari)., senza dimenticare la situazione debitoria che grava sul bilancio. Quindi, d