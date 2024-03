Intermania: Simeone-Inzaghi da record, l'acchiappafantasmi dello scudetto perso col Milan

Cristian Giudici

La capolista se ne va. L'Inter vince anche a Bologna e vola sempre più in alto verso lo scudetto della seconda stella. Che più si avvicina e più emana tutto il proprio splendore, di una bellezza rara. Come la maglia bianca con pantaloncini blu, una divisa già indossata a Torino. E specialmente come il gioco della squadra allenata da Simone Inzaghi, capace di toccare nuove vette grazie al gol segnato da Bisseck su assist di Bastoni: da terzo a terzo (di difesa).



GHOSTBUSTERS - Un capolavoro arrivato proprio a Bologna, dove quasi due anni fa la papera di Radu regalò di fatto lo scudetto al Milan di Pioli. Fino all'inizio di questa settimana soltanto tre club di Serie A sarebbero potuti rimanere imbattuti contro i nerazzurri in questa stagione: Genoa, Bologna e Sassuolo. Scherzo del destino, in tutte queste squadre c'è un calciatore laureatosi campione d'Italia nel 2022 con i rossoneri: Messias, Saelemaekers (anticipato da Bisseck nell'azione del gol) e Castillejo. Quest'ultimo resta l'ultimo fantasma da acchiappare, ma ormai è un particolare di poco conto. L'importante è continuare su questa strada.



GILA E THIAGO GRAZIE - L'Inter è bellissima e sa di esserlo, ma non si pavoneggia mai. Anzi, Barella e compagni si compattano nelle difficoltà. Aiutandosi in ogni fase di gioco, difendendo e attaccando tutti insieme. In questo senso bisogna ringraziare Genoa e Bologna, entrambi capaci di creare dei problemi nella ripresa. Allenando così i nerazzurri in vista della grande sfida di mercoledì sera in Champions League a Madrid, dove ci sarà anche da soffrire.



OCCHIO AL CHOLO - L'Atletico caduto a Cadice può sembrare in crisi, ma in casa sa trasformarsi. In questa stagione nei 5 principali campionati europei nessuno ha fatto più punti in casa (40 in 14 gare) di Simeone, bravissimo a ricaricare la squadra specialmente in appuntamenti del genere. Invece l'Inter ha raccolto più punti di tutti in trasferta: 38 in 14 partite. Ne vedremo delle belle.