E' di settimana scorsa l'ipotesi della trasmissione di Juve-Inter in chiaro. Ripercorriamo i fatti: vista la situazione particolare che sta vivendo il paese, alla notizia delle possibili porte chiuse,. Uno scenario tuttavia non realizzabile: come già abbiamo spiegato su queste pagine, la legge Menandri e gli accordi tra Sky e la Lega permettono all'emittente di mandare in onda le partite criptate . Nessun diritto, invece, per la trasmissione in chiaro.Un eventuale match su TV8, dunque, avrebbe violato la legge. Senza contare che avrebbe generato polemiche, con le altri emittenti (specie Rai e Mediaset) che avrebbero perso milioni di telespettatori.. "Dal momento che le partite di calcio di Serie A e Serie B si giocheranno a porte chiuse ed i tifosi non avranno, pertanto, la possibilità di partecipare alle competizioni negli stadi" riporta Repubblica "".La palla passa dunque al governo, impegnato tuttavia in queste ore in questioni più delicate. L'unica possibilità è imporre la trasmissione in chiaro delle partite per motivi come l'ordine pubblico , l'interesse generale o - come richiesto - 'le esigenze sanitarie e per evitare situazioni di modesta depressione sociale'.