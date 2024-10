Inzaghi al Manchester United, il regolamento dice sì. Ma l'affare per l'Inter oggi è impossibile

per lui iniziano a farsi insistenti e, dall'Inghilterra, c'è chi ipotizza un cambio di rotta epocale in casa Red Devils già nei prossimi giorni con l'attuale allenatore nerazzurro in cima alla lista dei candidati. Ma "rubare" un allenatore ad una squadra rivale a stagione in corso è davvero possibile? Cosa dicono i regolamenti italiani e inglesi in questi casi? E soprattutto come sta reagendo l'Inter a questa idea?Prima di addentrarci nelle norme regolamentari è giusto spiegare il perché il Manchester United stia pensando a Inzaghi. La stagione dei Red Devils è iniziata esattamente come si è conclusa quella precedente, conincredibilmente confermato nel corso dell'estate cheIl 3-3 raggiunto in extremis con il Porto in Europa League, dopo essere stato in vantaggio 2-0 e dopo aver tolto il miglior Rashford della stagione all'intervallo hanno riportato in auge l'ipotesi di un addio anticipato eÈ da qui che nasce l'idea di cercare, sul mercato,, ma che vada dritto al sodo con risultati immediati e un cambio di rotta deciso. Simone Inzaghi ha dimostrato con l'Inter soprattutto negli ultimi due anni di avere queste caratteristiche, di avere pedigree internazionale e di poter essere la scelta giusta per sostituire l'olandese. Non è l'unico ovviamente, anchesvincolatosi dopo la Juventus, è uno dei papabili, ma Inzaghi rimane la priorità al punto che, tramite un intermediario lo United ha già provato un primo sondaggio.

Ma cosa dice il regolamento? In Italiaoggi non potrebbe lasciare l'Inter e accasarsi a stagione in corso in un'altra squadra di Serie A. Chi ha almeno una presenza in panchina in Serie A non può sedersi su un'altra nel corso della stessa annata.massimo per poter cambiare squadra. All'estero e in Premier League in particolare, invece non c'è questa limitazione e, anzi, c'è libertà di andare a trattare anche con allenatori tesserati offrendo un cambio a stagione in corso sia interno al campionato, sia dall'estero."Possono trasferirsi nella stessa stagione sportiva presso Federazioni Estere Tecnici tesserati in Italia a seguito di risoluzione del rapporto a qualsiasi titolo purché sopravvenga accordo consensuale al trasferimento con la società di appartenenza e parere favorevole del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico"

I casi più eclatanti che si sono verificati nel corso delle ultime stagioni hanno visto protagonisti Chelsea ed Aston Villa. I Blues hanno "soffiato" nel 2022 al Brightonpagando la clausola rescissoria da 23 milioni di euro presente nel suo contratto. I Villans, invece, pagarono la clausola rescissoria da 6 milioni di euro presente nel contratto dicon il Villarreal e lo portarono in Inghilterra a stagione in corso nel 2022/23.C'è un dettaglio che è ricorrente in questi cambi in corsa ed è inevitabilmente legatorescissoria o di uscita dall'attuale accordo. Anche per questo,Negli accordi con l'Inter non c'è la clausola e, inoltre, il club nerazzurro non ha alcuna intenzione neanche di sedersi attorno a un tavolo per lasciar partire l'allenatore che ha costruito questa squadra portandola al top in Italia e in Europa. Con buona pace dei Red Devils che lo stimano parecchio, ma che oggi non hanno margine per soffiarlo ai nerazzurri.