Inzaghi allenatore dell'anno al Gran Galà del Calcio: "Spero di rimanere all'Inter a lungo"

Simone, il tecnico dell', è stato riconosciuto e premiato come allenatore dell'anno al Gran Galà del Calcio. Queste sono le sue parole dal palco:"Chiaramente mi fa molto piacere essere premiato, ancora di più da Luciano Spalletti. Vorrei condividere in primis questo premio con i miei giocatori, senza di loro non sarebbe stato possibile. Poi lo condivido alla mia società che mi ha messo a disposizione tutto, speriamo ci siano altri anni. Lo dedico anche ai tifosi che ci supportano sempre".- "Ci sono strumenti, al di là dell'occhiometro. Cerchiamo di parlarci con i preparatori. Le partite sono tante e ravvicinate, non è semplice. Cerchiamo di adeguarci".

"Ma no, penso che ognuno ha il proprio percorso. Io mi sento apprezzato molto dall'Inter, sono stati benissimo anche alla Lazio. E' stata la mia vita per più di 20 anni, ora sto benissimo all'Inter da 4 anni. Spero di rimanerci a lungo. Poi noi allenatori siamo giudicati quotidianamente, dovendo prendere tantissime decisioni".