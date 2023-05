. Basta leggere la presentazione di Inter-Milan ( UN PIEDE E MEZZO IN FINALE ) e quella di Milan-Inter ( CHI SEGNA PER PRIMO, TRACCIA LA STRADA ) per capire che ci avevo azzeccato e senza neppure grossa fatica. Così come, per la seconda semifinale di Coppa Italia, scrissi che l’Inter avrebbe battuto ed eliminato la Juventus ( COSI' L'INTER BATTERA' LA JUVE ) e così fu.E mi dispiace per quel fesso che, proprio sul pronostico di Inter-Juventus, commentò, primo tra i molti somari che mi scrivono, che sarebbe andato a giocare il successo della Juventus per dimostrarmi che la realtà propone il contrario di quanto io prevedo.Esaurita la parentesi personale, passo ad un altro incompreso, questa volta dal popolo “bauscia”, il mio amico SimoneMa non era tanto precario da far pensare a tutti che non sarebbe stato confermato, nonostante abbia ancora un anno di contratto? Fino a ieri notte Simone ha dovuto conquistarsi il merito di quanto raggiunto: la Supercoppa (già vinta), la finale di Coppa Italia (contro la Fiorentina), il terzo posto in campionato (quindi, comunque, la Champions per il prossimo anno) e la finale di Champions League.