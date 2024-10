Inzaghi trasforma l'Inter in Champions: 7 cambi di formazione rispetto a Roma

AFP via Getty Images

Un’oretta di allenamento sulper iniziare a prendere confidenza con un manto erboso che potrebbe risultare insidioso. Alla vigilia della sfida diha fatto allenare la squadra al Wankdorf di Berna, sotto una leggerissima pioggia.e che invece contro la Roma avevano iniziato il match dalla panchina. Esigenza figlia del momento, visti i numerosi infortuni e la vicinanza alla sfida di

- Due cambi in difesa, due sugli esterni, uno in mezzo al campo e due in attacco., con quest’ultimo che arriva da un lungo stop e che si vedrà costretto a schiacciare immediatamente al massimo il piede sull’acceleratore. Anche per questo ècui Inzaghi potrebbe concedere una mezz’ora scarsa. La coppia d’attacco, invece, dovrebbe essere la stessa vista contro la Stella Rossa, con

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic.