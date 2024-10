Inter, elongazione per Acerbi: Juventus a forte rischio

Getty Images

maturate nel corso e post Roma-Inter sono state oggi confermate e, oltre ad Hakan Calhanoglu,Il difensore italiano si è sottoposto oggi agli esami strumentali in seguito al problema muscolare subito nel corso del primo tempo della partita dell'Olimpico e lo stop non è di quelli leggeri.L'ex-Lazio si era fermato al minuto 24 della sfida poi vinta contro la Roma in seguito ad un intervento in anticipo su Dovbyk a centrocampo con pallone immediatamente messo a lato chiedendo l'intervento dei medici.ma il cambio con De Vrij era stato immediato.

Oggi gli esami hanno evidenziato, così come per Calhanoglu,Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra.La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno.