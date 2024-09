Getty Images

torna in campo per il secondo impegno in questa nuovae, dopo il successo importante contro la Francia gli Azzurri di Luciano Spalletti cercano il bisper difendere la vetta del gruppo 2 della Lega A. La formazione israeliana è invece uscita sconfitta per 3-1 contro il Belgio nella sua prima uscita e oggi, a partire(Israele gioca sempre in trasferta per la guerra che sta combattendo lungo la striscia di Gaza) i ragazzi di Ran Ben Shimon cercano immediato riscatto.(4-2-3-1): Gerafi; Jehezkel, Nachmias, Shlomo, Revivo; Abada, Kanichowsky; Lavi, Peretz, Solomon; Khalaili. Ct. Ben Simon.

(3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Tonali, Ricci, Frattesi, Dimarco; Raspadori; Kean. Ct. Spalletti.: Israele-Italia: lunedì 9 settembre 2024: 20.45: Rai 1: RaiPlay e UEFA TV