Italia a rapporto da Spalletti: 20 minuti di confronto, con la Croazia non si può sbagliare

. L'si lecca le ferite, il giorno seguente0 una sconfitta che fa male, non tanto per il risultato, visto che lo 0-1 contro la Spagna può anche starci, ma per come è arrivato:, che ha messo sotto gli Azzurri da tutti i punti di vista. Ora- Il ct stamane ha fissato l'allenamento alle 12, allo stadio di Iserlohn, città scelta come ritiro fin dall'inizio della manifestazione e raggiunta in pullman da Gelsenkirchen dopo il match di ieri sera, poco dopo l'una di notte;, prima di uscire in campo in un atmosfera lugubre, tra l'umore dismesso e il meteo piovoso.

Il gruppo è statoi titolari della gara contro la Spagna sono andati nella palestra, sul rettangolo di gioco invece sono andati gli altri (Folorunsho, Fagioli, Mancini, Darmian, Gatti, Buongiorno, El Shaarawy e Bellanova) e quelli che hanno avuto un minutaggio ridotto come Raspadori, Retegui e Zaccagni.