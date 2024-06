Paura per Roberto Baggio: ferito e rapinato mentre stava guardando Spagna-Italia

Redazione CM

31 minuti fa

17

Roberto Baggio, il celebre ex Pallone d'Oro e numero 10 dell'Italia, ha vissuto 40 minuti di paura con la sua famiglia nella serata di ieri, mentre stava guardando la partita di Euro 2024 contro la Spagna. Come riporta il Corriere del Veneto, intorno alle 22 cinque persone, tutte armate, hanno fatto irruzione nella sua abitazione di Altavilla Vicentina.



Baggio ha provato a reagire, ma uno dei malviventi lo ha colpito con il calcio della pistola, procurandogli una ferita alla fronte. Il Divin Codino e la sua famiglia sono stati chiusi in una stanza mentre la rapina avveniva, poi, una volta realizzato che i ladri se n'erano andati, Baggio ha sfondato la porta e contattato la polizia. Impossibile, per il momento, quantificare la refurtiva, mentre per Baggio sono serviti alcuni punti di sutura al pronto soccorso di Arzignano. Illesi gli altri membri della famiglia.