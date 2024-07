AFP via Getty Images

Italia ai Mondiali Under 20, quante volte ha partecipato?

21 minuti fa



L'Italia Under 19, capace di battere oggi l'Irlanda del Nord per 3-0 nel secondo incontro dei gironi degli Europei di categoria, si è guadagnata la qualificazione ai prossimi Mondiali Under 20 accedendo alle semifinali. Il torneo iridato si terrà nel 2025 in Cile e costituirà la nona partecipazione al torneo per la nazionale giovanile azzurra.



TUTTE LE PARTECIPAZIONI - La prima edizione nel 1977 in Tunisia ha visto l'Italia partecipare ma fermarsi al primo turno, così come la terza nel 1981 in Nuova Zelanda. Nel 1987, proprio in Cile, ci siamo spinti ai quarti di finale, stesso risultato nel 2005 in Olanda e nel 2009 in Egitto. Le ultime 4 edizioni ci hanno visto sempre partecipanti: terzi nel 2017 in Corea del Sud, quarti nel 2019 in Polonia, secondi nel 2023 in Argentina.