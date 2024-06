Getty Images

Italia-Albania, designato l'arbitro: ha diretto Napoli e Roma in questa stagione

un' ora fa



Sarà il tedesco Felix Zwayer l’arbitro di Italia-Albania, gara inaugurale degli Azzurri di Spalletti a Euro 2024 in programma sabato a Dortmund, in Germania.



La UEFA ha reso note le designazioni della gara, che si giocherà al Signal Iduna Park, lo stadio del Borussia Dortmund.



Quintetto tutto tedesco per la sfida tra Italia e Albania: Lupp e Achmuller saranno gli assistenti, con Siebert quarto ufficiale. Al VAR Basitan Dankert.



In questa stagione, Zwayer ha diretto 18 partite di Bundesliga e 4 di Champions League, tra cui l'andata degli ottavi di finale tra Napoli e Barcellona finita 1-1. L’arbitro tedesco ha arbitrato, inoltre, anche il ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra la Roma e il Brighton.