Europei 2024, date e partite dell'Italia

L'Italia si presenta all'Europeo in Germania da campione in carica. Nel 2021 - edizione prevista nel 2020 ma posticipata di un anno a causa della pandemia Covid - gli Azzurri hanno trionfato ai rigori contro l'Inghilterra, vincendo il loro secondo europeo sotto il cielo di Londra; proprio a casa loro. In tre anni qualcosa è cambiato in Nazionale, la modifica più grande è stata la nomina del nuovo ct:, con l'obiettivo di replicare la vittoria di tre anni fa. L'Italia è stata inserita nel gruppo B con Spagna, Croazia e Albania, contro la quale debutterà nel torneo: vediamo il calendario completo degli Azzurri.

15 giugno ore 21: Italia-Albania (Dortmund, Westfalenstadion)20 giugno ore 21: Spagna-Italia, Gelsenkirchen (Arena AufSchalke)24 giugno ore 21: Croazia-Italia (Lipsia, Red Bull Arena)29 giugno ore 18: seconda gruppo A vs seconda gruppo B (Berlino, Olympiastadion)30 giugno ore 21: vincente gruppo B vs terza gruppo A/D/E/F (Colonia, RheinEnergieStadion)1° luglio ore 21: vincente gruppo F vs terza gruppo A/B/C (Francoforte, Waldstadion)2 luglio ore 18: vincente gruppo E vs terza gruppo A/B/C/D (Monaco di Baviera, Allianz Arena)