Italia, Barella meglio di Totti

un' ora fa



Leader, tuttocampista e bomber: Nicolò Barella è questo e altro per l'Italia di Spalletti. Il centrocampista dell'Inter ha proseguito in maglia azzurra la stagione di gran livello che ha disputato in nerazzurro e, seppur in dubbio fino a poche ore prima del debutto, è stato tra i migliori nella sfida con l'Albania.



SORPASSO - Il sardo l'ha anche decisa con uno dei suoi gol: un destro preciso e potente dal limite dell'area di rigore che non ha lasciato scampo a Strakosha. Un gol alla Totti..., un gol che gli permette di superare proprio la bandiera della Roma nella classifica delle reti segnate in azzurro. Francesco ha chiuso la sua carriera a 9, Barella ora ha messo la freccia ed è andato a 10 e pare non volersi affatto fermare.