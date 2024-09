Italia: Bastoni in gruppo e Kean a parte, le ultime verso la Francia

Getty Images

L'si prepara alla. Secondo giorno di allenamenti a Coverciano per gli Azzurri del commissario tecnico Luciano Spalletti, la Nazionale deve ripartire dopo il disastroso percorso a Euro 2024 e arrivano due sfide in trasferta.Il 6 settembre l'Italia farà il suo esordio contro laal Parco dei Principi di Parigi (ore 20.45), tre giorni più tardi (9 settembre) affronteràin campo neutro a Budapest, in Ungheria.- A tre giorni dal debutto contro i Bleus di Didier Deschamps, arrivano indicazioni da Coverciano. Oggi seconda seduta per il gruppo azzurro, tutti i calciatori hanno svolto regolare allenamento tranne, che ha svolto lavoro differenziato: come appreso da Calciomercato.com, l'attaccante della Fiorentina, accompagnato dal preparatore atletico Franco Ferrini in un campo accanto a quello in cui si allenavano i compagni,, ma sarà regolarmente in gruppo già da domani.

Buone notizie invece per quanto riguarda: il difensore dell'Inter ha svolto la seduta con i compagni fin dal torello iniziale, ha dunque recuperato dall'affaticamento muscolare al soleo della gamba destra avvertito durante l'ultima sfida di campionato con l'Atalanta.- Nel frattempo Spalletti porta avanti i lavori e si parte dalla certezza della, questa è la base tattica su cui è impostata la preparazione verso le gare con Francia e Israelefavorito per una maglia da titolare in attacco a Parigi, Spalletti scioglierà gli altri ballottaggi nelle prossime ore.

: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham).: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham).: Marco Brescianini (Atalanta), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle).

: Moise Kean (Fiorentina), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).