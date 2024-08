Italia, i convocati di Spalletti: prime chiamate Brescianini e Okoli, tornano Tonali e Kean. Fuori Jorginho

Luciano, ct dell', ha diramato la lista dei convocati che saranno a sua disposizione per i primi due incontri della UEFA Nations League 2024/2025. 23 calciatori che potranno essere impiegati nelle trasferte con Francia e Israele, in programma rispettivamente venerdì 6 settembre al Parco dei Principi di Parigi e lunedì 9 settembre alla Bozsik Arena di Budapest.: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham);

: Marco Brescianini (Atalanta), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle);: Moise Kean (Fiorentina), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).Non ci sono per scelta tecnica Jorginho (Arsenal), Cristante (Roma), Mancini (Roma) e Darmian (Inter), Lucca (Udinese). L'assenza di Barella, invece, si spiega con l'operazione al naso alla quale il centrocampista nerazzurro dovrà sottoporsi nella sosta.Prime chiamate per Caleb Okoli e per Marco Brescianini, l'anno scorso al Frosinone ma quest'anno a Leicester e Atalanta. Il difensore e il centrocampista cercheranno i primi minuti in campo con la maglia della Nazionale maggiore.

- C'è Sandro Tonali, che ha scontato la sua squalifica ed è stato reintegrato tra i convocati, come è accaduto a giugno a Fagioli, che è confermato per i prossimi due impegni.10 ottobre 2024: Italia-Belgio (ore 20.45 – Stadio Olimpico, Roma)14 ottobre 2024: Italia-Israele (ore 20.45 – Stadio Friuli, Udine)14 novembre 2024: Belgio-Italia (ore 20.45 – Stadio Re Baldovino, Bruxelles)

17 novembre 2024: Italia-Francia (ore 20.45 – Stadio Giuseppe Meazza, Milano)