Italia, Bastoni: "Partire peggio di così non si poteva, ma può capitare. Sapremo come colpire la Spagna"

AFP via Getty Images

Il tabellino di Italia-Albania, match d'esordio degli azzurri a Euro 2024, porta anche il timbro di, autore del gol del momentaneo pareggio. Il difensore dell'Inter, intervistato ai microfoni della Rai, ha commentato la partita esprimendo l'emozione di segnare con la maglia azzurra. Queste le sue dichiarazioni:"E' stato veramente importante ai fini del risultato, siamo partiti come peggio non si poteva. Siamo stati bravi a reagire subito e a metterla sui binari giusti"."Cosa ho pensato? Niente, sono cose che capitano. L'importante è saper reagire e riprendere in mano la partita".

"Sicuramente, abbiamo visto che alla fine può succedere di tutto. Dovremo essere più cinici nelle prossime partite"."E' stato bello vederlo dall'altra parte, ma in campo non si guarda in faccia nessuno. Poi ci siamo salutati, ma era decisivo vincere per noi"."Conosciamo i loro punti forti, ma ci concentreremo sui loro difetti e sapremo come colpirli".