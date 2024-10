Italia-Belgio, le pagelle di CM: Retegui in stato di grazia, Pellegrini guastafeste. Ricci, ciak si gira

Getty Images

Italia-Belgio 2-2: Può poco sui due gol, non è chiamato a parate decisive.: non precisissimo in marcatura sulle palle inattive, soffre Doku nella ripresa.: sicuro in avvio e utile in costruzione con diversi lanci ben calibrati. Rischia la frittata con una scivolata rischiosa in area, dopo essersi fatto sfuggire Openda.partita attenta, senza infamia e senza lode.: Pronti via, trova subito il suo primo gol in Nazionale chiudendo bene sul secondo palo su suggerimento di Dimarco, poi sfiora la doppietta sull'azione del gol di Retegui.

: come al solito è quasi un attaccante in più. Inserimenti e accompagnamento dell'azione, spesso pericoloso (dal 90').: ciak, si gira. Fraseggia con calma olimpica, l'Italia sembra aver trovato il suo regista (dal 70': perde un paio di palloni, non entra benissimo): dà sostanza in mezzo al campo, prezioso anche sulla ripartenza che porta al gol di Cambiaso (dall'80').: Il 3-5-2 lo esalta, proprio come con l'Inter. Sulla sinistra sfreccia e serve un bell'assist a Cambiaso. La sventagliata di prima sull'azione del secondo gol è una perla di rara bellezza. (dal 70'ha poco tempo per incidere)

: è un periodo "no" per il centrocampista della Roma. Nel suo stadio parte bene, ma poi frana su Theate e si fa buttare fuori lasciando gli azzurri in 10. Rovina la festa annunciata dell'Italia.: è in stato di grazia. Sponde preziosissime in fase di costruzione, freddo davanti alla porta e vero uomo in più là davanti per l'Italia (dall'80').: l'approccio alla partita è perfetto e le scelte ripagano con un bel gioco che raramente l'Italia ha offerto in epoca recente. La sua squadra non si scolla nel secondo tempo, pur soffrendo l'inferiorità numerica.

: non precisissimo in alcune uscite.: tra i migliori dei suoi, il suo sinistro chirurgico accorcia le distanze sull'Italia. Per lui, come per Cambiaso, è il primo gol in nazionale.: sua la sponda sul gol del 2-2, l'Italia se lo perde spesso in marcatura: patisce le incursioni di Dimarco.: anticipa Pellegrini sull'episodio dell'espulsione (dal 68': poco incisivo e intrappolato tra le geometrie dell'Italia. Non riesce a rendere all'altezza delle aspettative, nemmeno quando il Belgio rimane con un uomo in più.

: sulla falsariga di Tielemans, lì in mezzo scarseggiano le idee (dal 68': nel primo tempo cerca invano di trovare spazio tra le maglie bianche dell'Italia, nella ripresa è bravo a raccogliere la sponda di Faes siglando il gol del pareggio.: si assenta dalla partita per troppo tempo, non è il miglior CDK. Spento. (dal 68': in attacco il suo dribbling è sempre sinonimo di pericolo annunciato e le sue sono le folate che mettono più in apprensione gli azzurri (dall'87'

: lotta con Bastoni e spesso perde il duello, ma è bravo a sfuggirgli intorno al 60°, quando l'interista rischia di regalare un rigore al Belgio (dall'87': il suo Belgio questa sera non dà l'idea di sapere esattamente come muoversi. I suoi uomini sono storditi dall'avvio azzurro, ma sono poi bravi a reagire forti anche dell'espulsione di Pellegrini. L'impressione è che in 11 contro 11 la sua nazionale oggi avrebbe potuto combinare ben poco.