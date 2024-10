Sciagurato Pellegrini: entrata da dietro e rosso diretto, Italia in dieci e il Belgio accorcia subito dopo

AFP via Getty Images

Una decisione sbagliata, infelice. Non si può definire in altro modo l'intervento di Lorenzo, centrocampista della Roma e della Nazionale italiana, che al 40' della gara di Nations League contro il Belgio,L'arbitro norvegese Eskas in un primo momento ha estratto il cartellino giallo, che poi è stato revocato e trasformato. Il capitano giallorosso, espulso proprio nel suo stadio di casa, l'Olimpico, salterà la prossima partita del girone contro Israele prima della ripresa del campionato. Oltre al danno la beffa, perché subito dopo De Cuyper ha segnato il gol che ha dimezzato il vantaggio dell'Italia.

Un episodio negativo che si va a sommare al momento non felice che sta vivendo Pellegrini a livello di club:come ad esempio nel pareggio di Genova prima dell'esonero dell'ex tecnico, quando un suo fallo ha portato alla punizione del pareggio rossoblù.