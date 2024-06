Italia-Bosnia: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Partita: Italia-Turchia

Data: 9 giugno 2024

Orario: 20.45

Canale TV: Rai 1

Streaming: RaiPlay

, nella seconda delle due amichevoli di preparazione verso Euro 2024. Dopo lo 0-0 contro la Turchia di Vincenzo Montella, la Nazionale Azzurra cerca risposte, specialmente dal reparto offensivo, a soli 6 giorni dall'esordio agli Europei: sabato 15 giugno, infatti, sarà tempo dell’esordio agli Europei contro l'Albania.Sarà la Rai a trasmettere in diretta, in esclusiva, in chiaro e gratis la sfida tra l'Italia e la Bosnia: la gara sarà visibile su Rai 1 per la serata di venerdì 9 giugno 2024, con calcio d'inizio alle ore 20.45. In streaming, invece, Italia-Bosnia sarà visibile tramite l'app gratuita RaiPlay, scaricabile su una smart tv, ma anche su qualsiasi dispositivo mobile (pc, smartphone, tablet), con l'alternativa del sito ufficiale.

Il telecronista di Italia-Turchia sarà Alberto Rimedio. Al suo fianco, nel ruolo di seconda voce, ci sarà invece Antonio Di Gennaro.Spalletti, dopo lo 0-0 di Bologna contro la Turchia, medita di ruotare la propria formazione, re-inserendo qualche titolare come Donnarumma e Scamacca e provando alcuni di quei giocatori che appaiono essere in bilico per la lista dei 26 che partirà per la Germania: occhi puntati, dunque, su Folorunsho, Gatti e Bellanova, che saranno schierati dal 1’ dal CT.Dalla parte opposta, ci sarà una vecchia conoscenza del campionato italiano come Edin Dzeko, ex Roma e Inter, capitano e leader tecnico della nazionale bosniaca.

Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Jorginho, El Shaarawy; Folorunsho; Scamacca, Raspadori. Ct. SpallettiVasilj; Ahmedhodzic, Katic, Radeljic; Bicakcic, Hajradinovic, Saric, Tahirovic, Gazibegovic; Dzeko, Demirovic. Ct. Miloševìc