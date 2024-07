Italia, Buffon: "Mondiali 2026? Minimo sindacale. Siamo andati a singhiozzo come negli ultimi 10 anni"

Getty Images for FIGC

ha parlato a Sky al rientro in Italia dopo il fallimentare Europeo di Germania 2024 che ha visto gli Azzurri venire eliminati malamente agli ottavi di finale dalla Svizzera. L'ex portiere di Juve, Parma e PSG, non aveva preso parola dopo la cocente eliminazione lasciando intendere che doveva essere qualcun altro (Gravina ndr.) a prendere parola. Oggi però è arrivata un'importante quanto dura dichiarazione anche da parte sua."Con i ragazzi ho instaurato un bel rapporto, in questo periodo abbiamo parlato e pensavamo di migliorare in questi 30 giorni le cose che ci mancavano. Invece non siamo riussciti a decollare come speravamo".

"Dovevamo fare degli step convincenti e non andare a singhiozzo come negli ultimi dieci anni"."Il gruppo poteva far meglio, come tutti noi: anche io nel mio ruolo posso aver deluso le aspettative e ognuno si prende le responsabilità del caso".Mondiale? Per l'Italia è il minimo sindacale, l'obiettivo è quello ma bisogna fare dei passi avanti".