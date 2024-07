Getty Images

Repubblica - Spalletti e i giocatori non andavano d'accordo: cosa c'è dietro il fallimento dell'Italia

Redazione CM

37 minuti fa

27

Un'avventura fallimentare, un'eliminazione agli ottavi di finale vergognosa. L'Italia esce dagli Europei contro la Svizzera, al termine di un match a senso unico, nel quale gli azzurri hanno recitato il ruolo di sparring partner di Xhaka e compagni. Una macchia indelebile per i campioni d'Europa in carica, che in Germania non hanno mai dato l'impressione di poter difendere il titolo conquistato tre anni fa a Londra contro l'Inghilterra. Una sconfitta che ha diversi colpevoli, ma che è soprattutto figlia del difficile rapporto tra il commissario tecnico, Luciano Spalletti, e i giocatori.