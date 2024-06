Atalanta, trauma distorsivo al ginocchio per Scalvini: Europei a rischio

Getty Images

Dopo la squalifica di Tonali per calcioscommesse e gli infortuni di Berardi, Udogie e Zaniolo,(che l’Atalanta ha disputato al Gewiss Stadium).Al minuto 83,Sono, dunque, problemi a livello del ginocchio per il difensore nerazzurro, che si è accasciato da solo sul rettangolo verde di gioco: inizialmente era entrata anche la barella per aiutare il giovane difensore, ma alla fine Scalvini ha lasciato il campo sulle sue gambe.

. La speranza è che per Scalvini non sia nulla di grave, ma le prime sensazioni non sono positive, dato che, come da ultime notizie confermate,. Da domani, ricordiamo, i due giocatori dell'Atalanta (Scamacca - che andrà a raggiungere i suoi compagni in azzurro, come da programma - e Scalvini) avrebbero raggiunto il raduno di Spalletti.

Il ct aveva già preallertato il difensore della Juventus, Federico Gatti, che però al momento non è stato ancora convocato per il raduno di Coverciano. L'assenza di Acerbi e il possibile forfait di Scalvini aprono le porte della formazione titolare ad Alessandro Buongiorno del Torino, con Gianluca Mancini della Roma come prima alternativa in panchina.A giugno ci sono gli ultimi due test prima degli Europei: il 4 con la Turchia di Montella a Bologna e il 9 con la Bosnia-Erzegovina a Empoli. A Euro 2024, in Germania, l'Italia debutta il 15 giugno contro l'Albania a Dortmund, poi gioca il 20 con la Spagna a Gelsenkirchen e il 24 con la Croazia a Lipsia.