Italia con 6 squadre in Champions e 9 nelle coppe europee: le combinazioni

L'Italia può presentarsi ai blocchi di partenza delle prossime competizioni europee con un record,La prospettiva di arrivare con, il pareggio contro l'Udinese impedisce al Napoli, a tre giornate dalla fine, di superare in classifica almeno una tra Roma e Atalanta (distanti 9 punti e con gli scontri diretti a favore), le due squadre ancora in corsa per l'Europa League.Lo scenario citato in apertura, però, è ancora possibile: vediamo gli incastri necessari per renderlo realtà.

- Partiamo dalle certezze., merito del primo posto nel ranking UEFA stagionale.Con l'attuale situazione di classifica, in Champions andrebbero l'campione d'Italia, il, la, ile l'finirebbero in Europa League, ilin Conference.- C'è però la possibilità di portare sei squadre in Champions e la condizione fondamentale è che: in quel caso andrebbero le prime quattro (con la classifica attuale: Inter, Milan, Juventus e Bologna), la vincente dell'Europa League (Atalanta o Roma) e la migliore piazzata restante della Serie A (Atalanta o Roma). In questo scenario, ci sarebbe poi una sola squadra in Europa League (Lazio) e una in Conference League (Napoli).

- Come farebbe invece l'Italia a qualificare nove squadre nelle coppe europee? Per renderlo possibile,. In questo caso, senza vittoria di un'italiana in Europa League, l'Italia porterebbe cinque squadre in Champions (con la classifica attuale: Inter, Milan, Juve, Bologna e Atalanta), tre in Europa League (Roma, Lazio e Fiorentina come vincente Conference) e una in Conference (Napoli)., allora la combinazione a nove squadre con la classifica attuale sarebbe:

- sei in Champions (Inter, Milan, Juventus, Bologna, Atalanta e Roma),- due in Europa League (Lazio e Fiorentina)- una in Conference League (Napoli).