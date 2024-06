Italia, Di Lorenzo in permesso per motivi familiari. Ecco come gli Azzurri guardano la finale di Champions

, al secondo giorno di raduno a Coverciano a quindici giorni dall’esordio a EURO 2024., che rientra nella programmazione delle attività di Integrity della Federazione e che è richiesto dalla UEFA come formazione prima dell’inizio del Campionato Europeo. Per un approfondimento sulla materia sono intervenuti gli avvocati Marcello Presilla (Sportradar) e Giorgio Ricciardi (Procura Federale).

: prima parte di riscaldamento con partite di calcio tennis ed esercitazioni su campo ridotto e una seconda dedicata ad esercitazioni tecnico-tattiche che ha visto coinvolti anche una ventina di ragazzi classe 2006 e 2007 delle Giovanili dell’Empoli. L'allenamento si è quindi chiuso con una partitella in famiglia.. Domani allenamento alle 17 (aperto ai media i primi 15’), mentre alle 13.45 Riccardo Calafiori incontrerà i giornalisti in conferenza stampa.

A Bologna cresce intanto l’attesa per l’amichevole di martedì con la Turchia, penultimo test prima della partenza per la Germania. Sinora sono stati venduti 15.000 biglietti per la sfida del ‘Dall’Ara’, dove la Nazionale tornerà a giocare per la 23a volta (la 24a a Bologna) e ancora una volta il 4 giugno, stessa data dell’amichevole del 2021 con la Repubblica Ceca (successo per 4-0) e del match di Nations League del 2022 con la Germania (1-1). Il giorno seguente a Coverciano i calciatori non impiegati con la Turchia scenderanno in campo per una gara di allenamento con la Nazionale Under 20, poi giovedì 6 giugno il Ct farà le ultime scelte comunicando i convocati per il Campionato Europeo.

I CONVOCATI PER IL RADUNOPortieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), *Giorgio Scalvini (Atalanta);Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), *Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).*raggiungeranno il ritiro il 3 giugno