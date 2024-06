Getty Images

Italia, disfatta storica con la Svizzera: l'ultima persa con gli elvetici 31 anni fa

Redazione CM

2 ore fa

La vittoria della Svizzera sull'Italia mette fine al sogno europeo degli azzurri, che si arrendono per 2-0 all'Olympiastadion. Se negli ultimi anni la Svizzera è stata per l'Italia un avversario assai ostico, capace di fermare gli azzurri anche nella corsa ai Mondiali in Qatar (due pareggi nelle qualificazioni), il dato storico è tuttavia favorevole all'Italia, che ha vinto 29 delle 62 sfide, concedendo 9 vittorie e 24 pareggi. Proprio per questo, la sconfitta di oggi fa ancora più rumore.



NON PERDEVAMO DA 31 ANNI - In epoca recente, Italia-Svizzera ha sempre fatto rima con pareggio: nelle ultime 6 sfide prima di quella fatale di Euro 2024, erano infatti arrivati 5 pareggi e una vittoria dell'Italia, in occasione della fase a gironi di Euro 2021. Il 2-0 arrivato oggi inverte il trend. Per trovare l'ultima vittoria della Svizzera bisogna scavare nel passato più remoto, gli elvetici non battevano l'Italia dal 1993, ben 31 anni fa.