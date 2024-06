Getty Images

Euro 2024 entra nel vivo con la fase a eliminazione diretta: a Berlino di scena Svizzera-Italia, gara valida per gli ottavi di finale. Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali della gara che, per chi porterà a casa la vittoria, significherà qualificazione ai quarti di finale.: Marciniak (POL): Listkiewicz (POL), Kupsik (POL): Kwiatkowski (SLO): Frankowski (POL), Dankert (POL): Tello (ARG)Terzo ammonito per l'Italia: Mancini finisce sul taccuino dei 'cattivi' dopo un intervento in ritardo ai danni di Rieder.Anche El Shaarawy finisce sul taccuino di Marciniak. Brutto fallo di Fabian Schar e ammonizione.

Barella ferma Freuler e interrompe l'azione della Svizzera a metà campo. Marciniak non ha dubbi ed estrae il cartellino giallo.Di Lorenzo interviene in ritardo su Vargas e commette un brutto fallo. Marciniak lo grazia, ammonizione che poteva starci.Contatto in mezzo al campo tra Freuler e Barella. Il centrocampista italiano resta a terra dolorante, ma per l'arbitro Marciniak si può continuare. Necessario l'intervento dello staff medico.