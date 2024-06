GETTY

Italia, Donnarumma: "Abbiamo sbagliato troppo, non abbiamo mai tenuto palla in avanti"

29 minuti fa



Gianluigi Donnarumma, capitano e portiere dell'Italia, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro la Spagna:



"Non dobbiamo fasciarci la testa, abbiamo ancora una partita importantissima contro la Croazia e non possiamo sbagliare. La dovevamo gestire meglio, abbiamo fatto bene ad essere aggressivi ma abbiamo sbagliato troppi passaggi facili, se regali loro spazio sai che poi ti fanno male. Negli ultimi minuti abbiamo fatto bene, ma era già tardi".



RISPETTO AL 2021 - "Non siamo riusciti a tener palla in avanti, è stata veramente complicata oggi. Se sbagli così tanto anche da dietro in fase di possesso è normale prendere tanti rischi".