Italia-Francia, le pagelle di CM: Retegui nullo, Locatelli flop e il blocco Inter "tradisce" Spalletti. Rabiot torna super

AFP via Getty Images

Italia-Francia 3-1gioca a sorpresa al posto di Donnarumma, sul primo gol poteva presidiare meglio l'area di rigore, sulla punizione di Digne è sfortunato nel rimpallo-autogol sulla traversa. In generale poco preciso.: attento dietro, ma poco propositivo, Cambiaso ha bisogno di supporto e quando lo fa l'Italia sfonda anche a destra.: l'Italia marca a zona, è vero, ma lui si fa attirare da Thuram e si dimentica di Rabiot alle sue spalle e concede così l'1-0: Kolo Muani lo punta due volte in velocità a inizio partita e lui si blocca diventando stranamente poco propositivo.

: il gol c'è e pesa, ma sono tante le giocate di qualità, anche se lasciato troppo solo dai compagni, che colleziona nella partita (dal 78' Maldini sv).: in difficoltà nella corsa all'indietro, è suo il fallo al limite che regala la punizione del 2-0. La Francia non gli concede neanche i suoi proverbiali inserimenti e così non si vede quasi mai.impalpabile, gioca fra le linee ma non viene mai trovato dai compagni): lento e impacciato, perde troppi palloni e soffre la presenza di Nkunku nella sua zona. Chiude i suoi 67 minuti non riuscendo a contrastare Rabiot sul 3-1 francese.

: sicuramente più in palla e dinamico di chi ha iniziato la gara dal 1'): il più dinamico e propositivo in mezzo al campo, lotta con grinta su ogni pallone e non tira mai indietro la gamba.: si sveglia tardi, ma dopo 30 minuti di nulla torna protagonista ed è suo l'assist per il 2-1. Il problema è che torna subito a far fatica. Ci ha abituati a molto di più.meglio dell'interista, ma sfrutta poco il buon momento): Leggero, fuori posizione e anche impreciso, ha poco del centrocampista totale visto con l'Inter

: Solo 8 palloni toccati nei primi 64 minuti di cui 3 dal dischetto centrale del campo. Fa una buona giocata e poi la cancella poco dopo.: perlomeno si fa vedere con più voglia e personalità. Va a un passo dal 3-2 nel finale).: continua sulla strada dei 4 mediani e stavolta sbaglia. Retegui lasciato troppo solo nella morsa di due difensori veri non si vede maidecisivo in due occasioni nel finale di partita.Dimarco non affonda quasi mai, l'unica volta che subisce il taglio alle spalle l'Italia trova il gol.

: Retegui non la prende mai, mai, mai: Sul gol di Cambiaso è preso in mezzo, ma per il resto è perfetto in tutte le uscite: due assist da fermo a cui aggiunge la punizione del 2-0 che è un gioiello, ma negli annali rimarrà l'autogol di Vicario: il meno in partita dei suoi, confusionario.: Diga in mezzo al campo è fisicamente un passo avanti a tutti gli Azzurri. Messaggio per RanieriTornato importante anche in Nazionale, sblocca la gara dopo solo 2 minuti e la chiude sempre di testa con il 3-1 che manda la Francia al primo posto. Sembra quello del rinnovo gudaganto sul campo con Max Allegri in panchina alla Juve.

: Si sdoppia in un ruolo da 9 e da 10 senza dare punti di riferimento. Locatelli e Buongiorno non sanno mai chi deve andare a prenderlo.Due sgroppate iniziale e poco altro, ma blocca Bastoni con la sua presenza: Una miriade di giocate per la squadra, corre, fa sponde porta palla, gioca da 9 e da 11 al tempo stesso.4-3-3 o 4-3-1-2? In realtà entrambe con Nkunku bravo nel doppio ruolo di trequartista in fase di possesso e primo pressing difensivo. La Francia gira bene e annulla la superiorità numerica azzurra in mezzo al campo.