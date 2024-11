Ultimi novanta minuti per chiudere il girone dida primi della classe: a San Siro si giocaGli Azzurri di Luciano Spalletti, dopo il successo a Bruxelles contro il Belgio, hanno raggiunto quota 13 punti e consolidato la vetta del gruppo 2 di Lega A e ospitano i Bleus di Didier Deschamps, 10 punti dopo il pareggio con Israele nelle scorso turno.Entrambe le squadre sono già qualificata ai quarti di finale di Nations League, in palio la possibilità di accedervi come testa di serie:per garantirsi la vetta, anche in caso di vittoria della Francia con due gol di scarto la differenza reti darebbe comunque ragione agli Azzurri.

: Vicario; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Locatelli, Tonali, Dimarco; Barella; Retegui.. Spalletti.: Maignan; Koundé, Konaté, Saliba, Digne; Guendouzi, Koné, Rabiot; Nkunku; Kolo Muani, Thuram.. Deschamps.