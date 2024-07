Italia, Gravina: "La candidatura? Deciderò più avanti. Qualunque scelta farò sarà nell'interesse del calcio"

Getty Images for FIGC

La recente delusione dell'a Euro 2024 ha lasciato uno strascico di polemiche che, oltre a tirare in mezzo il gruppo squadra, non poteva non coinvolgere anche il tecnico Luciano Spalletti e il. Immediate le reazioni, arrivate da più parti, di chi ha chiesto un passo indietro alla massima carica della FIGC. Il presidente aveva poi esposto la sua posizione in conferenza stampa, confermando la sua volontà di rimanere a capo del progetto improntato su un lavoro a lungo termine con Spalletti. In ogni caso, ogni nodo verrà sciolto

Ora, in occasione del consiglio federale tenutosi oggi a Roma, Gravina è tornato a parlare della sua possibile candidatura per rilanciare il progetto. Queste le sue parole:"Sulla mia candidatura deciderò più avanti, ho letto anche io di alcune rassicurazioni che avrei dato in merito. Ma le potrò dare quando esiste una mia decisione in un senso o nell'altro"."Non c'è la necessità di intraprendere un percorso con accelerazioni che non farebbero bene al movimento calcistico - ha concluso -. Io voglio bene al calcio, qualunque decisione prenderò sarò nell'interesse calcio italiano".