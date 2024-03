Italia, il caso Acerbi non cambia i piani di Spalletti: pronto Buongiorno in difesa, ma il vero test è a centrocampo

Il tempo delle scelte definitive per il prossimo Europeo si avvicina,va a caccia di risposte. E per averle la parola d'ordine è una sola: sperimentare. Penultimo round di amichevoli per l', volata negli Stati Uniti per i due impegni contro Venezuela, al 'Chase Stadium' di Fort Lauderdale - casa dell'Inter Miami -, ed Ecuador alla 'Red Bull Arena' nell'area di New York (a Harrison in New Jersey). La VinoTinto del ct Batista è il primo dei due test per gli azzurri - giovedì 21 marzo, ore 22 italiane - e arriva in un momento delicato per il gruppo. La scomparsa del dg violaha toccato sicuramente chi lo ha vissuto da vicino come Giacomoe Federicoo dirigenti federali, ma ad agitare le acque c'è stato anche il caso che ha visto coinvolto- Spalletti aveva spiegato che, in un confronto vis a vis, il difensore dell'Inter gli aveva ribadito che quanto accaduto con il collega del Napolinell'ultimo confronto a San Siro non era un episodio di, ma questo non gli ha evitato. Una scelta condivisa, hanno sottolineato FIGC e ct azzurro, una scelta pressoché inevitabile considerando la delicatezza della vicenda e le, che intende fare al più presto chiarezza su quanto accaduto per valutare eventuali sanzioni, che possono essere anche molto per il giocatore nerazzurro qualora fosse comprovata la matrice razzista dell'insulto rivolto al brasiliano. Il caso agita le acque,che alla vigilia del Venezuela ha confermato di voler portare avanti il suo progetto di rivoluzione tattica: lasciare da parte, almeno per il momento, il consolidato 4-3-3 e provare il"per tentare di mettere più a proprio agio alcuni calciatori", come aveva spiegato lo stesso ex allenatore del Napoli recentemente.- Avanti con la difesa a tre dunque nonostante l'assenza di Acerbi, che in azzurro avrebbe ricoperto il ruolo di perno proprio come nell'Inter di Inzaghi. Il sostituto Spalletti lo ha già individuato,che definiva "fortissimo" e che a gennaio ha già acceso il mercato. Sarà il classe '99 a guidare la linea a tre contro il Venezuela e gli occhi saranno puntati su di lui, perché quella contro la VinoTinto sarà allo stesso tempo un'occasione per mettersi in mostra e un test per capire se l'Italia abbia trovato la reale alternativa ad Acerbi come perno centrale. Alla sua sinistra Buongiorno potrà contare su, braccetto mancino ideale con licenza di impostare il gioco, mentre alla sua destra proprio l'ultimo arrivatoè favorito su Scalvini per una maglia da titolare. Rimandata l'ipotesi di vedere uno tra Darmian e Di Lorenzo come braccetto di destra.- Anche perché Di Lorenzo, fedelissimo di Spalletti, dovrà fare sua la fascia destra e tornare ai livelli del Napoli scudettato, lasciando da parte le difficoltà vissute con i partenopei in questa stagione.da una parte edall'altra, con Bellanova, Darmian, Udogie e lo juventino Cambiaso pronti a entrare per dire la loro. Tutti con una missione, chiarita senza troppi giri di parole dal ct azzurro: 3-4-2-1 sì, ma ", creando equilibri che ci consentano di fare sempre la partita a viso aperto". I quinti di centrocampo diventano proprio la chiave con cui Spalletti intende controllare il ritmo della partita contro il Venezuela e non solo, perché con i tagli verso il centro dei trequartisti (Chiesa e Pellegrini) idealmente avranno campo per spingere e sfruttare la loro qualità al cross, specie quella del mancino interista, o i tagli backdoor sul secondo palo, una delle specialità proprio di Di Lorenzo.- Difensori centrali ed esterni sotto esame, ma il vero stress test sarà per la coppia di centrocampo, perché sul loro lavoro si regge l'equilibrio di una squadra che vuole offendere con i suoi tre offensivi e i due quinti.finora, e anche con Roberto Mancini, hanno sempre giocato a tre e lo stesso fanno nei rispettivi club: il classe '97 nel 3-5-2 di Inzaghi all'Inter, il classe '91 nel 4-3-3 di Arteta all'Arsenal. Un inedito molto sperimentale quello proposto da Spalletti, guardando anche alle alternative da cui può attingere dalla panchina: Bonaventura e Frattesi sono due mezzali, il nuovo arrivato Folorunsho è un jolly ma con vocazione più offensiva, solo Locatelli ha già giocato in un centrocampo a due e manca un equilibratore di stazza come Cristante. In questo contesto sarà dunque fondamentale trovare la giusta coordinazione nei movimenti tra la coppia Barella-Jorginho, i tre difensori, il rientro alternato dei due quinti eche, con la sua duttilità, può essere il punto di raccordo tra i reparti, ma anche lavorare suldella linea avanzata e la riaggressione sui palloni persi. Tutti punti messi in conto da Spalletti, queste due amichevoli negli USA saranno l'ultima vera occasione di fare esperimenti mentre nei due test di giugno (Turchia il 4 giugno a Bologna, Bosnia-Erzegovina il 9 giugno a Empoli) andrà alla ricerca delle ultime conferme prima della partenza per la Germania. EURO 2024 si avvicina e l'Italia studia la migliore veste in cui presentarsi. A partire da Miami, a partire dal Venezuela.: Donnarumma; Mancini, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Retegui.