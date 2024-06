AFP via Getty Images

Italia, il retroscena di Fagioli su Calhanoglu: "Ci siamo visti spesso, è stato uno dei pochi a..."

17 minuti fa



Dal ritiro di Coverciano, Nicolò Fagioli ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole del giocatore della Juve, da poco rientrato da 7 mesi di squalifica per scommesse, riguardo a un suo collega che agisce nelle stesse zolle del campo, ma in maglia nerazzurra, Hakan Calhanoglu. I due torneranno a sfidarsi martedì nell'amichevole tra Italia e Turchia.



L'AMICO - "Negli ultimi mesi mi sono allenato di più davanti alla difesa, anche se posso giocare pure in un centrocampo a due o come mezzala. Calhanoglu? Quest'anno ha dimostrato di essere tra i 3-4-5 migliori al mondo, è stato tra i pochi a parlarmi dopo la squalifica, l'ho visto diverse volte, una persona fantastica".