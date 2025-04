Getty Images

Tutto pronto all'Allianz Arena per il primo round tra Bayern Monaco e Inter, che iniziano la loro sfida nel doppio confronto che mette in palio le semifinali della massima competizione europea.- I bavaresi arrivano dal successo contro l'Augsburg in campionato e si sono qualificati ai quarti di finale di Champions aggiudicandosi il derby tedesco con il Bayer Leverkusen.I nerazzurri sono reduci dal pareggio subito in rimonta a Parma nell'ultimo turno di Serie A, da 0-2 a 2-2, mentre agli ottavi di Champions hanno superato agevolmente gli olandesi del Feyenoord.

- Emergenza piena per la squadra di Vincent Kompany con tante assenze pesanti come Musiala, Davies, Upamecano, Neuer, Buchmann, Ito e Pavlovic. Per Simone Inzaghi invece fuori gli infortunati Dumfries, Zielinski e Taremi e lo squalificato Asllani, con Dimarco a mezzo servizio.: Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane.. Kompany.: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.. Inzaghi.

