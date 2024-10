Spalletti: "Sono tanti gli israeliani che non vogliono la guerra, questa cosa deve finire"

AFP via Getty Images

In occasione della sfida di Nations League tra Italia e Israele in programma al Bluenergy Stadium di Udine nella serata di lunedì 13 ottobre, il commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti, ai microfoni del Tg1, ha manifestato il proprio punto di vista sulla questione.



LE PAROLE DI SPALLETTI - “Si va a giocare la partita con la speranza di convincere sempre qualcuno in più, perchè io penso che ci siano molti israeliani che non vogliono la guerra e noi dobbiamo convincere sempre qualcuno in più che questa è una cosa che deve finire”, queste le parole del CT della Nazionale italiana.

- Infatti in contemporanea con la partita contro gli uomini di Ran Ben Shimon,, per garantire l’ordine pubblico. Ad assistere al match ci saranno poco meno di 12mila persone, anche e soprattutto a causa della suddetta manifestazione.