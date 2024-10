Italia: squalificato Pellegrini, Spalletti chiama Zaniolo in vista di Israele

Getty Images

L'espulsione rimediata da Lorenzonei minuti finali del primo tempo di Italia-Belgio di Nations League, terminata 2-2 con rimonta dei Diavoli Rossi, non ha solo tagliato le gambe al dominio azzurro espresso fino a quel momento, ma avrà come conseguenza l'indisponibilità del capitano della Roma in vista della quarta giornata del raggruppamento prevista lunedì sera a Udine contro Israele, ieri sconfitto per 1-4 a Budapest dalla Francia.Il ct Spalletti ha deciso allora, per rimpinguare la rosa, di, centrocampista o attaccante arrivato all'Atalanta dal Galatasaray, ma nell'ultima stagione in forza agli inglesi dell'Aston Villa. Il programma degli Azzurri prevede una nuova seduta nel pomeriggio odierno.

Per Zaniolo 5 presenze dopo lo smaltimento di un problema fisico all'inizio della stagione, 3 in Serie A e 2 in Champions League, tutte da subentrante, impreziosite dall'assist decisivo per il pareggio di Samardzic nel finale dell'1-1 in Serie A in casa del Bologna.