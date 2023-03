, ct azzurro, è intervenuto in collegamento a Dazn e ha confermato la convocazione del centravanti del QUI il suo profilo) per i prossimi impegni contro Inghilterra e Malta, qualificazioni agli Europei del 2024. Tutte le sue dichiarazioni.- "Le partite europee hanno un peso. Il Napoli ora va via liscio. Poi le 4-5 squadre che lottano per la Champions risentono delle coppe. Il Napoli gioca benissimo, gioca un calcio internazionale. Ci sono giocatori che stanno facendo vermaente bene, messi insieme a chi è già lì da anni hanno creato un gruppo che sta meritando di fare tutto quello che sta facendo. In attacco sono fortissimi".- "La speranza è che quelli che in questi momenti giocano un po' meno possano affermarsi. Raspadori per noi è importante ma non gioca molto, Scamacca viene da un infrotunio e non gioca spesso. Se giocano riescono a migliorare, anche se all'inizio faranno degli errori, ma poi diventeranno giocatori importanti. Abbiamo questi in questo momento, compreso Gnonto. Non c'è una grande scelta. Zaniolo? Non possiamo valutarlo come centravanti".- "".- "Tutti gli allenatori vogliono giocare in attacco, avere organizzazione ed empatia con i giocatori. A volte ci si riesce, altre no".- "Questo è un problema che ci portiamo da diverso tempo, dobbiamo trovare le soluzioni ma lamentarsi non porta a nulla. I club fanno le loro scelte, così come gli allenatori".- "I ragazzi giovano sono sempre centrali e importanti, ma dipende da loro. Si può migliorare, facendo anche fatica, ma può fare meglio e diventare un giocatore importante. Sia lui che gli altri non devono mai mollare".- "Ci fa molto piacere, è chiaro. Fagioli e Miretti hanno grande futuro in Nazionale, anche se a centrocampo non abbiamo gli stessi problemi che abbiamo in attacco o in difesa".- "Credo che gli italiani siano tutti molto bravi. Spalletti ha molta esperienza, sta facendo una stagione straordinario. Poi ci sono Italiano e Motta che stanno facendo giocare bene le loro squadre. Ce ne sono tanti bravi".- "Mi dispiace molto per ciò che sta vivendo la Samp. Stankovic ci sta mettendo tutto quello che ha, i tifosi sono vicini alla squadra ma per me è un grande dispiacere".- "Aspettiamo i prossimi tre giorni, anche per scaramanzia. Dopo gli ottavi, se le cose andranno bene, non sarebbe male".- "Non si può. Luca è Luca e il vuoto sarà incolmabile per tutti. Quello che ci ha lasciato e il fatto di essere stati con lui, ci deve rendere felici".- "Spero che sia una bella partita e spero che lo stadio sia pieno come penso che sarà. La gara sarà difficile ma partire bene sarà importante. Le caratteristiche umane sono importanti, i ragazzi devono avere feeling e spero di poter convocare calciatori che stanno bene".