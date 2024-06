Getty Images

Italia, niente "teste di c..." per Spalletti: tutte le regole del ct

Redazione CM

un' ora fa

Non si scherza. L'Italia sabato alle 21 inizierà contro l'Albania, a Dortmund, la sua avventura in Germania, ma di fatto gli Europei, per Spalletti, sono iniziati il primo giorno di ritiro. Il ct azzurro, è stato chiaro, in ritiro "niente teste di cazzo" per citare il libro di James Kerr dedicato all’etica del lavoro degli All Blacks, vuole giocatori concentrati, attenti, sul pezzo.