Italia, non solo Cherki: occhi su Beltran, ecco perché può essere convocato da Spalletti

Getty Images

LA FIGC PUNTA CHERKI: ECCO PERCHE’ PUO’ GIOCARE CON L’ITALIA

Non solo Rayan Cherki. L’indiscrezione, rilanciata da Il Corriere dello Sport, porta ancora i riflettori puntati sulla Nazionale allenata dal commissario tecnico Luciano Spalletti e sulla possibile scelta di aggregare nuovi giocatori di origine italiana che possano essere convocati in vista dei prossimi impegni.L’attaccante della Fiorentina, argentino di nascita (come Retegui), sogna di conquistarsi la chiamata da parte dell’Albiceleste, dove, in realtà, è già stato convocato in due occasioni dal CT Scaloni (tra il settembre e l’ottobre 2023), senza mai tuttavia scendere in campo. Momenteneamente,

Le ultime prestazioni possono riportare Beltran all’interno delle convocazioni, con la sosta di marzo che sarà decisiva per la qualificazione ai Mondiali 2026 (l’Argentina sarà chiamata ad affrontare due avversari importanti come Uruguay e Brasile). In caso contrario,Spalletti è alla ricerca di un giocatore che possa giocare in quella zona ibrida della trequarti e, dato anche Beltran non ha ancora disputato un singolo minuto ufficiale dell’Argentina, l’attaccante viola può diventare una soluzione per il futuro.