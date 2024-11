Getty Images

club condannato dalla giustizia francese alla retrocessione in Ligue 2, nel caso in cui il patron Textor non riesca a sanare il rosso in bilancio di oltre 500 milioni di euro ). Il fantasista, che ha collezionato 11 gol in 20 presenze con la nazionale Under 21 della Francia, oltre a una rete e due assist in questo avvio stagionale fra Ligue 1 ed Europa League, è tra gli oggetti dei desideri di diversi club in vista di gennaio (in passato è stato visionato da Juventus e Lazio), ma più che lato calciomercato,– l’indiscrezione è stata riportata da RMC Sport –, non intesa come campionato di Serie A, ma come la Nazionale guidata da Luciano Spalletti.

CHERKI, FIGLIO DI BARI

, infatti, che non ha ancora esordito con la selezione maggiore,, oltre che da quella algerina. Secondo quanto viene descritto da RMC Sport, l. Ma come può Cherki giocare per l’Italia? Semplice:– seppur il commissario tecnico Didier Deschamps ne stia continuando a visionare i progressi con le formazioni giovanili -,. In particolar modo, per il ragazzo nativo di Lione, è la nonna del padre Fabrice che permetterebbe a Cherki di ottenere il passaporto italiano, oltre a quello francese di nascita e quello algerino dovuto alle origini di entrambi i suoi genitori.

L’ex CT dell’Arabia Saudita, poco dopo aver deciso di convocare Mateo Retegui (all’epoca ancora centravanti del Tigre), aveva già valutato l’idea di convocare un altro oriundo, che corrispondeva al profilo proprio di Cherki., corteggiato da ben tre Nazionali differenti grazie al suo promettente talento messo in mostra in Francia in questi anni.

