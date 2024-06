Getty Images

Italia, Pellegrini: "Siamo un gruppo unito. Le scelte? Oggi conta solo passare il turno"

Il centrocampista dell'Italia Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall'inizio dell'ottavo di finale contro la Svizzera. Ecco le sue dichiarazioni:



LA RESPONSABILITA' - "Abbiamo partecipato tutti a quel successo... E' una grande responsabilità, noi oggi siamo qua per passare il turno e portare avanti il nostro percorso. Daremo tutto per riuscirci".



LE SCELTE - "Le scelte le fa il mister, noi pensiamo ad essere tutti disponibili come dimostra il gol di Zaccagni al 98'. Siamo un gruppo unito, oggi è importante passare il turno e non chi giocherà".