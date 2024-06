Svizzera Italia: pronostico, quote scommesse e bonus

Il nostro pronostico Svizzera Italia

Svizzera-Italia, valida per l'accesso ai quarti di finale di Euro 2024, si giocherà sabato 29 giugno all’Olimpiastadion di Berlino. Dopo aver pareggiato a sette secondi dalla fine contro la Croazia, gli azzurri incontrano gli elvetici che hanno chiuso da secondi nel girone A a cinque punti.dei bookies:La Svizzera che ha espresso un ottimo calcio durante le tre gare del Girone A, bloccando sul pari la Germania e sfiorando la qualificazione come prima, è un. È data vincente a 3.30 in quota Snai e 3.25 da Sisal e Better.

Sulle ali dell’entusiasmo per lo spettacolare pareggio ottenuto “sulla sirena” grazie a un meraviglioso goal di Zaccagni, gli azzurri sono leggermente favoriti nella vittoria finale e nel passaggio ai quarti battendo la Svizzera di Yakin che ha però trovato nell’asse Freulen-Ndoye la chiave per essere pericolosa fuori e dentro l’area di rigore tanto da ‘spaventare’ la Germania passando in vantaggio. Sarà una gara intensa, che gli azzurri - a giudicare dalle occasioni da goal create soprattutto con Bastoni in due dei tre precedenti match - potrebbero sbloccare nel primo tempo. Molto dipenderà dall’assetto tattico che sceglierà Spalletti e, naturalmente, dagli interpreti. Confermare il 3-5-2 potrebbe dare controllo della gara e stabilità all’Italia. La coppia Raspadori-Retegui, supportata dalle folate degli esterni, potrebbe creare problemi alla difesa avversaria guidata dal portiere interista Sommer e potrebbe far scaturire un passaggio ai quarti insperato nelle scommesse Europei fino a pochi secondi dalla difficile sfida contro la Croazia.

Pronostico Svizzera Italia con Risultato esatto

Il risultato esatto di Svizzera-Italia potrebbe essere 0-2. L’Italia vista nell’assalto finale contro la Croazia, spinta dalla forza della disperazione e dal grande cuore dei suoi singoli (Zaccagni, Calafiori e Chiesa su tutti) ha ridato morale a tutto l’ambiente e ritrovato forse delle certezze che erano mancate nelle prime due uscite ma che sono parte di questo gruppo di giocatori. Scegliendo l’undici più adatto alla sfida, Spalletti potrebbe dunque fare il colpaccio contro gli elvetici giocando una partita ‘perfetta’. Le premesse per arrivare ai quarti ci sono tutte. Il 2-0 per l’Italia è dato a 11.50 in quota Sisal, a 11.42 su BetWay e a 11.00 su NetBet, Snai e bet365. I siti di scommesse in Italia sono dunque molto cauti circa questo esito che pagherebbe 10 volte la posta su GoldBet, BetFlag, Better e William Hill. Quote, tuttavia, più basse rispetto all’esito opposto (2-0 per la Svizzera) che ad esempio Betway quota a 16.60.

Risultato Esatto Sisal BetWay Snai 2-0 11.50 11.42 11.00

*Le quote indicate possono subire variazioni.

Svizzera Italia Doppia Chance

Il mercato Doppia Chance Svizzera-Italia offre numerose opzioni interessanti che vale la pena approfondire. Bet365 paga, ad esempio, la Doppia Chance Italia/Italia (vincitrice sia nel primo che nel secondo tempo) 4.33. Sulla lavagna di LeoVegas questo esito è dato a 4.10. Sempre bet365 offre una delle migliori quote Europei per la Doppia Chance pareggio/Italia quotata a 6.00; Da notare anche la quota di 5.80 su William Hill e LeoVegas e di 5.75 su Sisal per lo stesso esito. E se ci fosse una rimonta? Come sappiamo, e come stiamo vedendo nel corso di questi Europei, nel calcio può succedere di tutto. La Doppia Chance Svizzera/Italia è pagata 37.82 volte la posta su BetWay, mentre è a quota 29.00 su Sisal e a quota 30.00 su BetFlag. La Svizzera in vantaggio, raggiunta nel secondo tempo da un pareggio degli azzurri (situazione che sarebbe uguale all’esito finale di Svizzera-Germania e di Croazia-Italia) pagherebbe 17.00 su William Hill.

Svizzera Italia Pronostico Primo Marcatore

Chi sblocca Svizzera-Italia? Mateo Retegui primo marcatore 7.50 su William Hill e 7.00 su bet365. Il bomber del Genoa ha giocato una partita di sacrificio contro la Croazia, provando però ad essere concreto ed andando più volte non lontano dal goal che - in qualche modo - sembra essere nell’aria. Se dovesse giocare dall’inizio Scamacca, un suo goal come primo del match sarebbe pagato con le medesime quote dai due operatori. Sul fronte svizzero attenzione a Embolo, uno dei più positivi contro la Germania. Embolo primo marcatore paga 8.50 su bet365 e 8.00 su William Hill. Andiamo a vedere ora le quote di alcuni dei protagonisti delle precedenti sfide. Xherdan Shaqiri vede ‘rosso’ (in tutti i sensi) quando gioca con la maglia della Svizzera. In questo Europeo ha già messo a segno una autentica prodezza: Shaqiri primo marcatore paga 11.00 su bet365. A proposito di prodezze, Zaccagni primo marcatore paga 10.00 su William Hill.

Svizzera-Italia Statistiche partite precedenti

Il ricordo più fresco è anche il più doloroso dei precedenti tra Svizzera e Italia. Furono proprio gli elvetici di Sommer a negarci di partecipare ai Mondiali in Qatar, con la complicità di due errori dal dischetto di Jorginho sia all’andata che al ritorno nel doppio scontro valevole per le qualificazioni. Restando in tema Europei, utile anche per fare i nostri pronostici Euro 2024, è invece dolce il ricordo del 3-0 di giugno 2021 con doppietta di Locatelli e goal di Immobile (entrambi esclusi dalla spedizione azzurra attuale). Per risalire all’ultima vittoria della Svizzera contro l’italia dobbiamo tornare al primo maggio del 1993. Durante le qualificazioni per Usa ‘94, l’Italia perse 1-0 per effetto di un goal di Hottiger. Negli azzurri, rimasti in dieci per l’espulsione di Dino Baggio, in campo c’erano tra gli altri Roby Baggio e Roberto Mancini dal primo minuto come inedito tandem d’attacco. Altri tempi…

Svizzera-Italia Probabili Formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Svizzera - Italia, senza dubbio dagli ultimi pareggi di entrambe le compagini sono arrivate importanti indicazioni che i due commissari tecnici terranno in considerazione. In casa Svizzera, Yakin dovrebbe confermare Ndoye in attacco supportato da Embolo e dai ‘bolognesi’ Freuler e Aebischer. Spalletti dovrà rinunciare a Riccardo Calafiori, l’uomo che ha percorso tutto il campo allo scadere di Croazia-Italia per consegnare a Zaccagni il goal-qualificazione. Proprio il laziale, così come Chiesa, potrebbe giocare dal primo minuto in una formazione che vedrebbe Mancini esordire nella competizione e nella difesa a 4 accanto a Bastoni. A centrocampo, Cristante potrebbe rinforzare la ‘cerniera’ di interditori accanto a Barella con Jorginho come faro del gioco. E, magari, come rigorista per un riscatto che aspetta da 2 anni. Svizzera (3-4-3): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Rieder; Aebischer, Embolo, Ndoye. Allenatore: Yakin; Italia (4-1-4-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Mancini, Dimarco; Jorginho; Chiesa, Barella, Cristante, Zaccagni; Retegui. Allenatore: Spalletti

Dove vedere Svizzera-Italia in TV o Streaming

Svizzera-Italia sarà disponibile sia in chiaro e in streaming, gratis, sia in streaming esclusivo per abbonati e in Pay per view. In particolare, la gara tra Svizzera e Italia (che vale l'accesso ai quarti di finale di Euro 2024) sarà trasmessa in diretta televisiva sabato 29 giugno alle ore 18.00 su Rai Uno con telecronaca affidata ad Alberto Rimedio e commento tecnico di Antonio De Gennaro. Non mancheranno i collegamenti dallo stadio nel pre e nel post partita e all'intervallo con Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni. Potrai seguire il match anche in streaming gratis su RaiPlay. Inoltre Svizzera-Italia sarà trasmessa su SkySport e Sky Sport calcio. La telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa, con il commento tecnico di Beppe Bergomi. Gli abbonati a Sky potranno seguire la partita anche in streaming su SkyGo. Infine, Svizzera-Italia sarà disponibile in streaming per gli abbonati a NowTV che hanno sottoscritto il pass 'Sport'.

Dove scommettere il pronostico Svizzera Italia?

Puoi scommettere su Svizzera-Italia presso uno dei numerosi siti online italiani legali, sicuri, trasparenti. Parliamo, naturalmente, dei siti che terminano in ".it" e che sono regolarmente in possesso di una licenza ADM. Tra questi, Sisal e Snai, bet365, William Hill, Betsson, BetWay, LeoVegas, BetFlag, Betfair, PlanetWin, Goldbet, Better, marchi di assoluto prestigio nel panorama del betting.

In ognuno di essi è disponibile un vasto assortimento di quote - anche live - e mercati che strizzano l'occhio allo scommettitore per via della loro completezza. Con palinsesti che, durante Euro 2024 - competizione di punta nel panorama calcistico continentale - si fanno sempre più ricchi e adrenalinici! Non mancano, per ognuno dei siti menzionati, dei bonus benvenuto scommesse che aiutano a rendere la tua registrazione ancora più piacevole. Affidati, dunque, a questi operatori per rendere ancor più speciale una partita che si preannuncia molto bella e tutta da vivere!

I nostri consigli Scommesse Svizzera Italia

Il consiglio per le scommesse su Svizzera-Italia è quello di seguire l’istinto, senza tralasciare l’importanza dei dati statistici e quanto di buono o meno buono queste due grandi nazionali abbiano fatto vedere sin qui durante la fase a gironi. Come ti accennavamo nel nostro pronostico, sulla carta l’Italia parte favorita anche se dovrà rinunciare ad uno dei suoi uomini migliori di questa prima tranche: Calafiori. La Svizzera, però, esprime un calcio solido ed è ben disposta in campo dal suo allenatore. Entrambe le panchine possono cambiare volto alla partita e non è detto che la pratica possa essere sbrigata in novanta minuti. Studia, dunque, una o più soluzioni. Munisciti di un buon bonus senza deposito tra quelli disponibili, approfittando magari di altre promozioni esclusive che i siti di betting offrono in questo periodo. Provando a seguire la partita con attenzione, capirai se sarà necessario ‘aggiustare’ il tiro e cambiare la tua tattica magari giocando una quota live. E ricorda: divertiti responsabilmente!

Domande Frequenti su Svizzera Italia

Quante volte l’Italia ha battuto la Svizzera agli Europei?

L’Italia ha affrontato e battuto una volta sola la Svizzera nei precedenti scontri valevoli per la fase finale degli Europei: successe nel 2021, per Euro 2020. In quell’occasione, gli uomini di Mancini vinsero per 3-0.

Quanti sono in totale gli incontri precedenti tra Svizzera e Italia

In totale, Svizzera e Italia si sono affrontate già sessantuno volte nel corso della loro storia.

Chi ha più vittorie negli scontri diretti tra Italia e Svizzera?

L’Italia, con 29 vittorie ottenute battendo la Svizzera. I pareggi sono invece 24. Le vittorie della Svizzera sono 8.