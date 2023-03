La Nazionale sta lavorando a Coverciano per preparare la doppia sfida contro Inghilterra e Malta, in programma rispettivamente giovedì 23 marzo e domenica 26.- "Stiamo preparando nel migliore dei modi la gara con l'Inghilterra, la serata di Wembley è stata bellissima; quella sera abbiamo provato emozioni che in pochi possono capire.".