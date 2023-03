La Nazionale sta lavorando a Coverciano per preparare la doppia sfida contro Inghilterra e Malta, in programma rispettivamente giovedì 23 marzo e domenica 26.- "Sono stato felicissimo della vittoria dell'Europeo, un giorno spero di poter vivere anch'io partite del genere e fare un'esultanza come quella di Pessina con l'Austria. Quando sei in Under 21 pensi di essere vicino alla Nazionale maggiore, ma così non è; può succedere che venga chiamato un giocatore che non era nel giro, dipende anche dallo spazio che si trova nel proprio club".