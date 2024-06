Getty Images

Italia, problemi per Barella ed El Shaarawy, lasciano lo stadio zoppicando

40 minuti fa



L'Italia è stata eliminata dalla Svizzera agli ottavi di finale degli Europei di Germania 2024 con una gara di bassissimo livello e in cui gli Azzurri sono sembrati in netta difficoltà tecnica e anche fisica. Fra i protagonisti in negativo della gara ci sono stati anche Stephan El Shaarawy e Nicolò Barella, ma per entrambi, durante la gara sono arrivati dei problemi fisici.



Il centrocampista dell'Inter ha lasciato il campo zoppicando, camminando in mixed zone insieme al compagno di squadra Bastoni. Barella ha infatti subito nei primi minuti della gara un duro colpo alla coscia destra, una vecchietta come si dice in gergo, che lo ha condizionato per tutta la gara. Claudicante anche l'esterno della Roma, sostituito all'intervallo da Spalletti che lo ha sostituito con Mattia Zaccagni.