Italia, problemi per Frattesi e Calafiori: le loro condizioni

Il gol, la doppietta sfiorata poi la preoccupazione: persuccede tutto in 10 minuti. Il centrocampista dell'Inter è protagonista nella sfida di UEFA Nations League traal Parco dei Principi di Parigi, il suo impatto in campo è evidente ma la sua uscita dal rettangolo di gioco preoccupa i tifosi azzurri e nerazzurri. E per Luciano Spalletti c'è un'altra grana: ancheesce per problemi fisici.- Tutto accade nella ripresa della gara, sul risultato di 1-1. Frattesi recupera un pallone a centrocampo sul tentativo di passaggio del milanista Youssouf Fofana, si appoggia a Mateo Retegui e si invola in area di rigore, l'attaccante azzurro lo serve e Frattesi buca Mike Maignan realizzando la rete del vantaggio italiano. Otto minuti più tardi, al 59', sempre il centrocampista dell'Inter va vicino alla doppietta colpendo di testa su calcio d'angolo, ma questa volta il portiere francese si oppone. E' l'ultima azione di Frattesi, che al 61' si accascia a terra e viene sostituito da Luciano Spalletti, lasciando il campo a Destiny Udogie.

Come riferito dalla Rai, il cambio era già nell'aria ma uscendo dal rettangolo di gioco Frattesi ha detto a chi gli era vicino di aver sentito un- Non bastasse Frattesi, si ferma anche. Il difensore dell'Arsenal va a terra dopo un contatto lamentando un, stringe i denti per qualche minuto ma al 71' alza bandiera bianca e Spalletti è costretto a inserire Alessandro Buongiorno.