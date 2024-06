Italia, prove di formazione anti Spagna: le ultime su Mancini e Cristante

Getty Images

Un altro allenamento, poi per Luciano Spalletti sarà ora delle decisioni. L'Italia domani sera a Gelsenkirchen (calcio d'inizio ore 21) sfida la Spagna nella seconda giornata del gruppo B. Dopo il successo contro l'Albania, il, con Calafiori e Bastoni nella difesa a 4, Frattesi e Pellegrini dietro la punta, che dovrebbe essere Scamacca. Secondo quanto riporta Sky Sport non è previsto l'inserimento di Mancini e Cristante dal 1'.Le prossime saranno ore di riflessione per il tecnico ex Inter e Napoli, che oggi avrà accanto a sé, in conferenza stampa, Michael, in campo nel finale contro l'Albania. Difficile che il centrocampista del Napoli, l'anno scorso in prestito al Verona, sia un'opzione dal primo minuto. Ma al di là delle indiscrezioni odierneRestano valide le opzioniin difesa, al posto dicon Scamacca in panchina.

Sono 15 i precedenti tra le due squadre (di cui 7 agli Europei) con 6 vittorie delle Furie Rosse, 5 della nostra nazionale e 4 pareggi. Ad Euro 2021 l'Italia di Mancini la spuntò in semifinale ai rigori dopo l'1-1 dei 120', gli iberici si sono presi la rivincita nelle ultime due edizioni della Nations League vincendo in entrambe le occasioni in semifinale, sempre per 2-1.