Croazia, Europei finiti per Vlasic: salterà anche la sfida con l'Italia

Come se non bastasse il pessimo esordio contro la Spagna (0-3), nella prima giornata del girone B,. E’ stato lo stesso allenatore a parlare in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani (ore 15) contro Broja e compagni e a comunicare“Nikola ha investito moltissimo per aiutare la squadra a EURO 2024 ed è parte integrante della squadra. Purtroppo si è verificato questo infortunio e posso solo ringraziarlo per tutto quello che ha fatto qui”.Vlasic ha subitoe dunque nelle prossime ore abbandonerà il ritiro della nazionale croata. Il diretto interessato ha poi rilasciato queste parole in merito al suo infortunio: “e ringrazio l’allenatore e lo staff tecnico per l’opportunità. Credo in questo squadra e sono sicuro che ci riusciranno: sarò il loro più grande tifoso!”.Come detto, nel suo cammino nella prima fase degli Europei la Croazia affronterà anche l’Italia, nella sfida prevista per le 21 di lunedì 24 giugno, a Lipsia. Un appuntamento che potrebbe essere decisivo per entrambe le nazionali per conquistare il pass per gli ottavi di finale, alle quali accedono le prime due classificate di ciascun girone e le quattro migliori terze.