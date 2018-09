, venerdì 7 settembre a Bologna. Roberto Mancini, nel terzo giorno di raduno a Coverciano, ha provato diverse situazione, settore per settore, prima della partitella finale. Indicazioni sempre più lucide sul fronte degliIl Commissario Tecnico è improntato a schierare un 4-3-3.in porta;a destra,centrali conche è favorito nel ballottaggio con Emerson per la catena di sinistra;davanti alla difesa, al suo fianco; in attacco,comporrà il reparto insieme a- favorito su Chiesa - e verosimilmente. In alternativa, si scalda soprattutto Immobile. Provato anche mezzala, il classe '94 della Juventus sembra in questo momento mantenere un posto in attacco Prove tattiche, nella giornata di ieri, a ranghi misti ma contro un fittizio avversario schierato con il 4-4-2, modulo utilizzato dai polacchi. Dopo la mattinata libera e la conferenza di Jorginho - oltre a una zona mista con Biraghi, Cragno, Lazzari e Zaniolo -. Domani mattina ultimo allenamento a Firenze, alle ore 17 il trasferimento a Bologna in treno.